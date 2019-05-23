الشرطة البريطانية تعلن نتيجة فحص جسم عثر عليه قرب مقر رئيسة الوزراء

أكدت الشرطة البريطانية أن الجسم الذي عثرت عليه قوات الأمن منذ لحظات بالقرب من مقر رئيسة الحكومة البريطانية، تيريز ماي، في شارع وايتهول وسط العاصمة لندن، غير مشبوه وغير خطير.



وكانت الشرطة أعلنت عبر "تويتر" أنها أغلقت مؤقتا طريق "وايت هول" الذي يضم مقر الحكومة وشارع داوننغ ستريت الذي يقع فيه مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مشيرة إلى أن السلطات المختصة وصلت إلى مكان الحادث، لإجراء التحقيقات.





