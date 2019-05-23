ضربة موجعة جديدة لشركة هواوي الصينية.. فيديو

تعرضت شركة «هواوي» الصينية، لضربة موجعة جديدة، فقد حان وقت الشركات اليابانية والبريطانية تعليق شركة «هواوي» ، وذلك عقب الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة عليها بسبب مخاوف أمنية.



وبحسب ما ذكر في فيديو بثته «فرانس 24»، انه يمكن لشركة «هواوي» الاستغناء عن بعض المكونات التكنولوجية من باناسونيك ولكن ستتلقى خسائر بالملايين بعد وقت بيع هواتف الجيل الخامس.



وقررت جوجل سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف «هواوي» المقبلة، ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.



وقال المتحدث باسم «جوجل» إن الشركة تلتزم بهذا القرار الصادر من وزارة التجارة الأمريكية، بضرورة وضع شركة «هواوي» ضمن الشركات التي لا تتمتع بتكنولوجيا أمريكية، ولكن ستراجع تداعياته.