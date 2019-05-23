ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ضربة موجعة جديدة لشركة هواوي الصينية.. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 03:48 م
هواوي الصينية
هواوي الصينية
كـريـم الخـطيب
تعرضت شركة «هواوي» الصينية، لضربة موجعة جديدة، فقد حان وقت الشركات اليابانية والبريطانية تعليق شركة «هواوي» ، وذلك عقب الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة عليها بسبب مخاوف أمنية.

وبحسب ما ذكر في فيديو بثته «فرانس 24»، انه يمكن لشركة «هواوي» الاستغناء عن بعض المكونات التكنولوجية من باناسونيك ولكن ستتلقى خسائر بالملايين بعد وقت بيع هواتف الجيل الخامس.

وقررت جوجل سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف «هواوي» المقبلة، ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم «جوجل» إن الشركة تلتزم بهذا القرار الصادر من وزارة التجارة الأمريكية، بضرورة وضع شركة «هواوي» ضمن الشركات التي لا تتمتع بتكنولوجيا أمريكية، ولكن ستراجع تداعياته.

ترشيحاتنا

عمال واتوبيسات ومقطورة.. ضحايا وخسائر ارتفاع حرارة الجو .. تفاصيل فيديو وصور

مدير عام ومحام وضابط مزيف.. الرقابة الإدارية توجه ضربات ضد الفساد

شاهد.. دينا الشربينى ترتدى قميص عمرو دياب

محظوظة من يومى.. بشرى تكشف سر حملها لجنسية مزدوجة.. فيديو

انتهاء موسم عبدالله السعيد مع بيراميدز.. اقرأ التفاصيل

نجم الزمالك السابق ينتقل لفريق بنها

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمال واتوبيسات ومقطورة.. ضحايا وخسائر ارتفاع حرارة الجو .. تفاصيل فيديو وصور

يلا نلم شملهم قبل العيد.. معلومات وأوصاف مفقودين وغائبين عن أهلهم

الجو نار.. اشتعال النيران في سيارة مقطورة على طريق العاشر من رمضان.. صور