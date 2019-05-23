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برلمان

برلمانى:لابد من إقرار العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية المصرية

الخميس 23/مايو/2019 - 05:21 م
صدى البلد
ماجدة بدوى
حذر المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادى سموحة الرياضى من خطورة الاستعانة بالحكام الأجانب مؤكدا ان ذلك الأمر يمكن أن يؤدى الى انتقال العدوى الى أندية المظاليم لطلب حكام أجانب.

وطالب "عامر" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير الشباب والرياضة باتخاذ قرار عاجل وسريع بوقف الاستعانة بحكام أجانب مؤكدا على ضرورة وجود وتحقيق مبدأ تكافؤ فرص والمساواة بين جميع الأندية المصرية حتى لايتم هدم كرة القدم فى مصر.

وقال المهندس محمد فرج عامر انه لايختلف أحد على أن رياضة كرة القدم فى مصر تتمثل فى ناديى الأهلى والزمالك ولكن ذلك لايعنى إهمال وتجاهل الأندية الأخرى خاصة الأندية الجماهيرية ومنها على سبيل المثال الإسماعيلي والمصري وسموحة والاتحاد وغيرهم وهذا يتطلب من وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم تحقيق واقرار مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المصرية حتى يكون لدى مصر منتخب مصرى وطنى قوى يرفع اسم وعلم مصر فى جميع المحافل الرياضية الإقليمية والعربية والأفريقية والعالمية مع الأخذ فى الاعتبار أعادة الثقة الكاملة فى التحكيم المصرى لمباريات كرة القدم لان الاستعانة بالحكام الأجانب عار على الرياضة المصرية

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