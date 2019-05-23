عاوز تتفرج على أمم إفريقيا ببلاش.. ننشر تردد القناة المفتوحة

كشفت، شركة شركة "سينرجى أدفرتيزنج" للانتاج التلفزيونى والسينمائى وخدمات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، عن قناة "تايم سبورت" الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.



وتستعد مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية في الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 من يوليو المقبل.



ونشرت الشركة عبر "فيس بوك" فيديو دعائيا للقناة المصرية بوجود نجوم التحليل في مصر، وعلى رأسهم الثنائي أحمد شوبير وسيف زاهر، على تردد القناة عبر نايلسات 11449 أفقي، بمعادل ترميز 27500، أما البث الأرضي سيكون عبر UHF 32، ومن المقرر أن يبدأ البث يوم 25 من شهر مايو.



ومن المتوقع أن يتم طرح أجهزة استقبال البث الرقمي للقنوات الأرضية، وذلك لتمكين المصريين من مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية بشكل مجاني.



ولتتمكن من مشاهدة القناة، فإنه سيتم إتاحة أجهزة استقبال حديثة، وإذا كان التليفزيون الموجود لدى العميل يتيح tv tuner، ستحتاج إلى جهاز استقبال بسيط، وإذا كان لا يدعم هذه الخاصية سيحتاج إلى الجهاز والإريال".

