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حوادث

بسبب الساحرة المستديرة.. إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

الخميس 23/مايو/2019 - 08:09 م
مشاجرة بين عائلتين
مشاجرة بين عائلتين بالمنيا
ايمن رياض
شهدت قرية ادمو التابعة لمركز المنيا وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب لعب الكرة استخدموا خلالها الحجارة مما اسفر عن إصابة 5 أشخاص من الجانبين وعلى الفور انتقل ضباط المركز للسيطرة على المشاجرة وضبط طرفي الخصومة.

تلقى اللواء مجدي عامر مساعد مدير امن المنيا ، اخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بوقوع مشاجرة بناحية قرية ادمو بمركز المنيا وعلى الفور انتقل العميد رأفت الحلواني مأمور المركز والرائد احمد يسري رئيس مباحث المركز والرائد خالد موسي والنقيب أحمد سامح لفحص البلاغ.

تبين وقوع مشاجرة بين عائلتي (عبد الحكيم وبيت منصور ) بسبب لعب الكرة استخدموا خلالها الطوب والحجارة مما ادي الى إصابة 5 أشخاص من الجانبين بجروح وتمكن ضباط المركز من القبض على 5 متهمين من طرفي الخصومة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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