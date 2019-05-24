جامعة حلوان تعلن موعد دورات التربية العسكرية

أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان عن بدء التسجيل في دوراتها الصيفية، فى 22/6/2019 حتى 9/11/2019، على أن يُحضر الطالب نسخة من بطاقة الرقم القومي، ونسخة من بطاقة هوية الطالب الجامعية الكارنيه الجامعي، فضلًا عن إحضار صورتين شخصيتين 4x6.



ويتوجه الطلاب إلى إدارة التربية العسكرية بالمدينة الجامعية، للتسجيل بالدورة المناسبة له، ويتضمن الفصل الدراسي الثاني ثلاث دورات؛ تبدأ الأولى من 9 حتى 21 من مارس المقبل، وتبدأ الثانية في 27 مارس وتستمر حتى 9 من إبريل المقبل، على أن تكون الدورة الأخيرة للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019 في 13 من إبريل المقبل وتنتهي في 25 من نفس الشهر.