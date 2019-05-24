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فن

سوزان نجم الدين: حمادة هلال ابن أصول.. وهذا سبب مشاركتي في العمل.. فيديو

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:01 ص
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
محمد نبيـل
أعربت النجمة السورية سوزان نجم الدين عن سعادتها بالمشاركة فى بطولة مسلسل ابن أصول مع حمادة هلال بالموسم الدرامى الرمضانى المقبل.

وقالت خلال ندوة بموقع صدى البلد: "السيناريو تم صياغته بشكل متقن، ويحمل رسائل كبيرة تخص حب التملك بين الأم والابن، وهو ما حمسنى لتقديم المسلسل".

وأضافت : العناصر الثلاثة الأهم بالنسبة لى التى أبحث عنها دائما فى أى عمل فنى توافرت فى المسلسل، وهى الشركة المنتجة صاحبة الاسم الكبير وهى سينرجى، والمخرج المتميز محمد بكير، والسيناريو الرائع من أحمد محمود أبو زيد، إضافة إلى النجم حمادة هلال صاحب الشعبية، لذلك توقعت أنه يلامس الجمهور".

ووجهت سوزان نجم الدين التحية لنجم العمل حمادة هلال بعد تصريحاته التي كانت من أهم أسباب نجاح مسلسل ابن أصول، وقالت إن جميع الممثلين فى العمل ساهموا فى خروجه بأبهى صورة.
سوزان نجم الدين: حمادة هلال ابن أصول.. وهذا سبب مشاركتي في العمل.. فيديو
سوزان نجم الدين: حمادة هلال ابن أصول.. وهذا سبب مشاركتي في العمل.. فيديو
سوزان نجم الدين: حمادة هلال ابن أصول.. وهذا سبب مشاركتي في العمل.. فيديو
سوزان نجم الدين: حمادة هلال ابن أصول.. وهذا سبب مشاركتي في العمل.. فيديو
سوزان نجم الدين: حمادة هلال ابن أصول.. وهذا سبب مشاركتي في العمل.. فيديو
سوزان نجم الدين: حمادة هلال ابن أصول.. وهذا سبب مشاركتي في العمل.. فيديو
سوزان نجم الدين: حمادة هلال ابن أصول.. وهذا سبب مشاركتي في العمل.. فيديو
سوزان نجم الدين: حمادة هلال ابن أصول.. وهذا سبب مشاركتي في العمل.. فيديو

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