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محافظات

توريد 553 ألفا و 898 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:01 ص
توريد ٥٥٣ ألف و ٨٩٨
توريد ٥٥٣ ألف و ٨٩٨ طن قمح لصوامع وشون الشرقية
محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إجمالي ما تم توريده ٥٥٣ ألفا و ٨٩٨ طنا و ٦٧٧ كيلو قمح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم حصاد وحتى مساء أمس.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تجهيز ٥١ صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة علي مدار اليوم و تحديد ١٢نقطة تجميع بالإضافة إلى ٤نقط مؤكدا أنه تم اعداد خطة متكاملة موضح بها مساحات المنزرعة قمحا لكل قرية وتابع ومركز مع الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال الاقماح طبقا لطاقتها الاستيعابية لاحكام الرقابة والسيطرة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ علي القمح المورد.

ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريدالقمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض للحفاظ علي المحصول من الاهدار والتلف مشيرا إلي أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحا هذا العام تبلغ ٣٨٩ ألفا و ٦٩٠ فدانا.

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