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أخبار العالم

ترامب يصدر أمرا لأجهزة المخابرات بشأن تحقيقات التدخل في انتخابات 2016

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:52 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أحمد محرم
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، أعلن فيها أنه أصدر أمرًا لأجهزة المخابرات الأمريكية بالتعاون مع المدعي العام (وزير العدل) في التحقيقات حول أنشطة التجسس التي مورست ضد الولايات المتحدة إبان الانتخابات الرئاسية 2016.

وكتب ترامب "اليوم، وبناء على طلب وتوصية من المدعي العام للولايات المتحدة، أصدر الرئيس دونالد ترامب توجيهًا لمجتمع المخابرات بالتعاون السريع والكامل مع تحقيقات المدعي العام حول أنشطة التجسس أثناء الانتخابات الرئاسية 2016".

وأضاف ترامب "تم تفويض المدعي العام سلطة كاملة للكشف عن معلومات متعلقة بهذا التحقيق، بالتوافق مع المعايير الراسخة المتبعة لكشف معلومات سرية".

وتابع ترامب "خطوة اليوم ستساعد في ضمان معرفة جميع الأمريكيين بحقيقة الأحداث التي وقعت والإجراءات التي اتُخذت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وستعيد الثقة لمؤسساتنا العامة".



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