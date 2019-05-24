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محافظات

فودة: 100 ألف جنيه تعويضا لمتضرري حريق السوق التجاري بشرم الشيخ

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:01 ص
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد
اجتمع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بالمضارين من حريق السوق التجاري القديم بشرم الشيخ وعددهم ٤٧ من مستأجري المحال التجارية، ومدير إدارة الدفاع المدني، وجمعية السوق التجاري، وبعض رجال الأعمال، ومدير عام التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء حيث ألزم النائب مجدي بيومي، مالك المحال بإجراء الصيانة اللازمة وتجديد جميع المحال القائمة وتسليمها لمستأجريها في خلال شهر.

كما وعد "بيومي" بشأن المحال التي التهمتها النيران بالكامل بإنشائها ضمن الإنشاءات الجديدة على أن تكون الأولوية للمتضررين.

وقام المحافظ بتشكيل لجنة من التضامن الاجتماعي وجمعية السوق وبعض رجال الأعمال، بفحص وحصر جميع التلفيات وإعداد تقرير بكل حالة، وفتح حساب بنكي لتلقي التبرعات والمساهمات، ووعد المحافظ بتحرير شيك بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه، كبداية مساهمة ولتشجيع المساهمين علي التبرع.

كما قام المحافظ بإجراء محادثات تليفونية مع وزيرة التضامن الاجتماعي، والأوقاف، وجمعية الأورمان، ومصر الخير، وروتاري مصر، ورجال الأعمال للمساهمة في تعويض المتضررين، كما أجرى عدة مكالمات تليفونية مع رجال الأعمال بشرم الشيخ الذين استجابوا للمكالمات.

وقدم المحافظ الشكر للدفاع المدني لسرعة استجابتهم للحريق وأمر بتكريمهم بمكتبه، كما شكر المحافظ جميع الوزراء الذين استجابوا للمشاركة، ورجال الأعمال بشرم الشيخ، مؤكدا أنه لن يترك بابا حتى يطرقه لصالح المضارين، وشدد فودة علي ضرورة التأمين علي كل محل لتعويض الخسائر.

كما استعرض فودة مع العميد حسين الليثي، مدير الدفاع المدني بجنوب سيناء، تنفيذ آلية للتعامل مع الحرائق، وذلك لمنع تكرارها مستقبلا، كما محافظ جنوب سيناء جهود مجلس مدينة شرم في استجابتهم وإزالة مخلفات الحريق.
فودة: 100 ألف جنيه تعويضا لمتضرري حريق السوق التجاري بشرم الشيخ
فودة: 100 ألف جنيه تعويضا لمتضرري حريق السوق التجاري بشرم الشيخ
فودة: 100 ألف جنيه تعويضا لمتضرري حريق السوق التجاري بشرم الشيخ
فودة: 100 ألف جنيه تعويضا لمتضرري حريق السوق التجاري بشرم الشيخ
فودة: 100 ألف جنيه تعويضا لمتضرري حريق السوق التجاري بشرم الشيخ

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