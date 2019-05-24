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اليوم.. أمسية دينية وتكريم حفظة القرآن بنادي كفر الشيخ الرياضي

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
محمود زيدان
تنظم لجنة المرأة بنادي كفر الشيخ الرياضي برئاسة الدكتورة رجاء راغب، مساء اليوم، الجمعة، أمسية دينية رمضانية؛ لتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بالنادي، تحت رعاية أشرف أبو حليمة، رئيس مجلس إدارة النادي.

يحضر الاحتفال الدكتور أحمد الجبالي، أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، والمهندس محمود مسعود، نائب رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ والراعى الرسمى للمسابقة، والشيخ رضا الجندي، بمديرية الأوقاف.

وتبدأ فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، يتلوها فضيلة القارئ الطبيب على أبو يدك، و يتخللها فقرة ابتهالات وتواشيح بصوت المبتهل الشاب أحمد عطية رجب، وتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة.

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