من جديد.. الموسيقار العالمي ياني يحيى حفلا فى مصر 26 يوليو

يحيى الموسيقار العالمى يانى حفلا جديدا فى مصر، 26 يوليو المقبل، فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى.



يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة، بين القديم والحديث من أشهر مؤلفات "Yanni" الموسيقية، والتي تلقى قبولًا كبيرًا على مستوى العالم، ومن المنتظر أن يعزف "Thirst for Life"، و"Our Days"، و"Can’t Wait"، و"What You Get".



يذكر أن "Yanni" البالغ من العمر 64 عامًا، أحد أشهر مؤلفي الموسيقى في العالم، وهو عازف بيانو، من أصل يوناني، طلق ألبومه الأول عام 1980 بعنوان "متفائل"، وانطلق بعد ذلك في عالم الموسيقى، ونال شهرة عالمية، قدم عددًا من الحفلات في الوطن العربي، في السعودية، والإمارات، والمغرب.