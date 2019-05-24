بعد استقالتها .. #تيريزا_ماي يتصدر تويتر

في مشهد مؤثر، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أثناء إلقائها خطاب استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، محددة 7 من يونيو موعدا لمغادرة منصبها في الحكومة وحزب المحافظين الحاكم على خلفية أزمة «بريكست».



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #تيريزا_ماي وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر موقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.



وتأتي استقالة تيريزا ماي بعد الضغوط العديدة التي تعرضت لها على خلفية فشلها في التوصل إلى اتفاق نهائي لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء شعبي فيما بات يُعرف بـ«بريكسيت».





