قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشتا مخلصش .. الأمطار تضرب محافظة الإسكندرية
إحالة عصابة الاتجار في الأعضاء البشرية وبيعها للأجانب للجنايات.. وهذه عقوبة الجريمة
عدم اختصاص جنح العجوزة بنظر اتهام عمرو أديب بسب مرتضي منصور
تخفيضات على الأدوية والخدمات الطبية.. تحرك عاجل لدعم أصحاب المعاشات
جهات غير معلومة تسيطر على سفينة شحن بسواحل الصومال
أدت لضحايا منهم وزير الدفاع..مصر تدين الهجمات الإرهابية في مالي
إصابات وغيابات وسيدة علي الـ var.. أبرز 13 معلومة عن مباراة الأهلي وبيراميدز
تحذير رسمي.. القومي للأورام يكشف عن علاجات وهمية للسرطان تسبب الموت
جرين شرم.. مشروع يحويل شرم الشيخ لـ أكبر مدينة خضراء في مصر| فيديو
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. وصلاة الجنازة بمسجد المشير طنطاوي اليوم
بعد ما وصل 50 جنيه.. انخفاض سعر كيلو الطماطم 20 جنيه بعد زيادة المعروض
الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية لنهاية الأسبوع.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

انطلاق الدورة الـ12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
أحمد البهى

يفتتح مساء اليوم، الاثنين، مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الـ12، برئاسة المخرج محمد محمود.


ومن المقرر أن يمنح المهرجان، خلال حفل الافتتاح، كلاً من عصام عمر وأحمد الدنف جائزة «هيباتيا الذهبية».


 

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قد أعلنت القائمة الكاملة لأفلام مسابقة الفيلم الروائي المشاركة في فعاليات النسخة الثانية عشرة، والتي تضم 15 فيلمًا روائيًا متنوعًا من مختلف بلدان العالم.


 

مسابقة الفيلم الروائي
تشمل المسابقة فيلم «قبل الضهر»، وهو إنتاج مشترك بين مصر والسعودية، من إخراج مروان الشافعي، ويُعرض عالميًا لأول مرة. الفيلم من إنتاج 2026، ومدته 15 دقيقة، وتدور أحداثه حول المراهق «سيف» الذي ينطلق، بعد مأساة شخصية، في رحلة لتطهير نفسه، ليكتشف أن الطريق إلى الماء ليس سهلاً على الإطلاق.


 

ومن مصر أيضًا يشارك فيلم «32 ب (مشاكل داخلية)»، ومدته 19 دقيقة، من إخراج محمد طاهر، في عرض مصري أول. ويناقش الفيلم قصة أب أعزب تنقلب حياته رأسًا على عقب حين تلمّح له والدة إحدى زميلات ابنته بضرورة شراء حمالة صدر لها.


 

كما يشارك فيلم «هروب الدجاج» من كوريا الجنوبية، ومدته 22 دقيقة، من إخراج سانج فيل يوك، وإنتاج 2025، ويُعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتدور أحداثه حول «جين وون»، عامل توصيل دجاج، يركض ليلًا في الشوارع حيث يصادف حبيبته السابقة «مي-يونغ».


 

وفي عرضه العالمي الأول، يشارك فيلم «من طين وحليب»، وهو إنتاج مشترك بين ليبيا وتونس ولبنان وفرنسا، ومدته 21 دقيقة، من إخراج مفتاح سعيد. وتدور أحداثه حول شابة غريبة الأطوار أخفتها عائلتها في الريف الليبي، قبل أن تُؤخذ في رحلة خاصة إلى المدينة عقب نوبة غضب عنيفة.


 

إلى جانب ذلك، يشارك فيلم «بيمو» من الجزائر، ومدته 23 دقيقة، من إخراج أمنية هنادر، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه حول «سهام» التي تحاول شق طريقها في فرنسا، قبل أن تتلقى مكالمة من والدتها تخبرها بأن شقيقها ركب البحر للحاق بها.


 

وفي تعاون مشترك بين فرنسا وجنوب إفريقيا، يأتي فيلم «النسور»، من إخراج ديان وايس، ومدته 15 دقيقة، في عرض مصري أول، وتدور أحداثه في أعقاب حادث سيارة، حيث يحاول سائق شاحنة حماية مركبته بشراسة، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.


 

أما فيلم «بييتا»، وهو إنتاج مشترك بين أفغانستان وألمانيا، ومدته 20 دقيقة، من إخراج أريا عزيزي، فيُعرض عالميًا لأول مرة، وتدور أحداثه حول أم عزباء تُدعى رحيمة، تجلس مع أطفالها الثلاثة في القبو، بينما تتفاقم الأوضاع مع اندلاع الحرب.


 

ومن الأفلام المشاركة أيضًا فيلم «زيزو»، وهو إنتاج مشترك بين مصر وقطر وفرنسا، ومدته 19 دقيقة، من إخراج خالد معيط، في عرض إفريقي أول، وتدور أحداثه حول صبي في الثالثة عشرة يعاني من زيادة الوزن، يسعى لكسب صداقة أكثر أطفال الحي شعبية، لكن محاولاته تقوده إلى مواقف من السخرية غير المتوقعة.


 

ومن البرازيل، يشارك فيلم «سامبا إلى الأبد»، ومدته 15 دقيقة، من إخراج ليوناردو مارتينيلي، في عرضه الإفريقي الأول، وتدور أحداثه حول عامل نظافة يحاول التعايش مع فقدان شقيقته خلال كرنفال ريو، قبل أن يعثر على طفل تائه ويساعده.


 

كما يشارك فيلم «صدى الساحرة» من إسبانيا، ومدته 24 دقيقة، من إخراج مارك كاماردونس، في عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه حول فتاة تعتقد أنها رأت حريقًا في الجبل، لكن دون وجود دليل، بينما تحاول جدتها إقناعها برؤية ما هو أبعد من الظاهر.


 

ومن بلجيكا، يأتي فيلم «الصياد»، ومدته 30 دقيقة، من إخراج لوكا جال، في عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه حول صائد طيور حكومي يُكلَّف بمهمة غريبة، قبل أن يقرر التمرد.


 

كما يشارك فيلم «الأراضي الفارغة»، وهو إنتاج مشترك بين مصر والولايات المتحدة، ومدته 18 دقيقة، من إخراج كريم الدين الألفي، في عرضه الإفريقي الأول، وتدور أحداثه حول جندي وزوجته ينتقلان إلى منزل مدعوم من الدولة، لتبدأ أسرار غامضة في الظهور.


 

ومن بولندا، يشارك فيلم «بالونات»، ومدته 30 دقيقة، من إخراج جيكوب ميتشنيكويسكي، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويرصد قصة عائلة تعيش في قرية نائية، يحاول الأب الهروب من أزماته المالية بطريقة غريبة.


 

كما يشارك فيلم «يوم الأحد العائلي» من المكسيك، ومدته 16 دقيقة، من إخراج جيراردو ديلراتزو، في عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه في ضواحي مكسيكو، حيث يُعد جمع الإتاوات أمرًا يوميًا معتادًا.


 

ومن فرنسا، يأتي فيلم «خط الحياة»، من إخراج هيوجو بيكر، ومدته 22 دقيقة، في عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه خلال الحرب العالمية الأولى، حيث يخضع ساعيان للتحقيق بعد تعرض شاحنتهما لكمين


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

ارشيفية

الأرصاد

حالة الطقس

النظر إلى المرآة

لقاء بيراميدز والأهلي

المتهمة

ترشيحاتنا

غلق المحال

عقارات

غلق المحال

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

شيخ مدرجات الزمالك

زيزو

جندي أمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد