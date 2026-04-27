رانيا يوسف تلفت الأنظار في إسبانيا

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورًا من عطلتها الصيفية أثناء تواجدها في متحف دالي بمدينة فيجيراس في إسبانيا.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة صيفية أنيقة، مرتدية فستانًا أزرق مزينًا بالورود ووضعت ميكاج خفيف يليق بإطلالتها ويبرز ملامح وجهها بشكل مميز.



وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.