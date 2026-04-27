انتصار تشارك أحدث ظهور لها خلال رحلتها في باريس

شاركت الفنانة انتصار جمهورها و متابعيها إطلالتها خلال رحلتها إلى باريس، حيث نشرت صورًا من تواجدها في المدينة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".



وعلّقت انتصار على الصور قائلة: "رحلة قصيرة في باريس".

أعمال انتصار في رمضان 2026

على صعيد الدراما، شاركت انتصار في موسم رمضان 2026 من خلال أكثر من عمل، من بينها مسلسل علي كلاي، حيث جسدت شخصية “ألمظ”، إلى جانب نخبة من الفنانين أبرزهم أحمد العوضي ودرة.

كما ظهرت في مسلسل الكينج بشخصية “أم ياقوت”، بمشاركة محمد إمام وحنان مطاوع، بالإضافة إلى تواجدها في مسلسل فخر الدلتا، حيث قدمت دور “إحسان”، وسط مجموعة من نجوم الدراما.