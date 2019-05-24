طريقة عمل كحك العيد



- اخلطى السمسم والدقيق وريحة الكحك ثم ذوبى الخميرة فى القليل من اللبن ثم اتركها قليلًا كى تتخمر.

-سيحى السمنة ثم اخفقيها مع خليط الدقيق ثم ضيفى خليط الخميرة وباقى اللبن ورشة الملح.

- اتركى العجين ساعة للتخمر ثم تقسم لكرات صغيرة ثم تحشى الكرات بالملبن.

- انقشى الكحك حسب الرغبة واخبزيه بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق ثم قدميه مزينًا بالسكر البودرة.



مقادير عمل كحك بالفستق



1 كاسة سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة

1/2 كاسة ماء ورد

1/4 كيلو سميد ناعم

1/2 ملعقة كبيرة محلب مطحون

3/4 كيلو سميد خشن

فنجان زيت

دقة كعك من عند العطار خصوصي للكعك

2 ملعقة كبيرة سمن نباتي



طريقة التحضير لعمل كحك بالفستق:



نخلط السميد الناعم مع الخشن جيدا.

نضيف الزيت والسمن وماء الورد للسميد ونضع فوقهم السكر والمحلب ونخلطهم جيدا ونتركهم حتى اليوم الثاني

نحضر كمية فستق حلبي مفروم خشن يبقى متماسكا

نضيف للفستق رشة هيل ونصف كوب من الشربات ونخلطهم

نبدأ بالحشي وننقش بطريقة مختلفة عن طريقة التمر

ندخلها الفرن حتى يصبح لونها ذهبي



لنجاح الكحك:



عمل الكحك من أصعب تحضيرات العيد ويمكن أن تتعرفي على نصائح لنجاح وصفات الكحك من الشيف أميرة شنب، ومن أبرزها:



تجربة العجين عن طريقة تسوية جزء صغير منها ومشاهدة النتيجة.



يمكنك استخدام البيكنج بودر فى الكحك كبديل للخميرة وفى الحالتين يجب ان تكون العجينة فاترة.



يجب أن تكون السمنة ساخنة فقط أو من العلبة وليست "مقدوحة".



يفضل فى عمل الكحك استخدام السمن البلدى.



لحشو الكحك بالمكسرات اخلطى المكسرات مع العسل الأبيض والقرفة ويشكل كور ويحشى داخل العجين.

اعتاد المصريون على إعداد الكحك والبسكويت منذ القدم، وكل ربة منزل تبحث عن طريقة جديدة لتقديم الكعك والحلوى في العيد لتسعد من حولها.. لذلك نقدم لك طرق مبتكرة وبسيطة لتقديم كحك العيد.-كيلو دقيق-نصف كيلو سمنة-ملعقة كبيرة خميرة-ملعقة كبيرة سمسم-ملعقة كبيرة ريحة الكحك-كوب لبن دافي-رشة ملح-ملبن سكر- بودرة للوجه