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أخبار البلد

اللامي يطالب بتخفيض 50% على حاملى هوية اتحاد الصحفيين بالمناطق السياحية

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:45 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
طالب مؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، بخلق حالة من التعاون بين مواقع نقابات الصحفيين العربية وموقع اتحاد الصحفيين العرب.

وأضاف اللامي، خلال كلمته باجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب: "شكلنا منذ فترة الستينيات لجان عديدة لتطوير الهيكل الاساسى للاتحاد لم تسفر عن شئ ولذلك تم الموافقة اليوم على تشكيل عدد من اللجان تضم خبراء الاتحاد والنقابات العربية للاسراع فى الوصول لهذا المطلب الملح.

واشار اللامى إلى ان هناك طلبات قدمت من النقابات المصرية والعمانية والمغربية واللبنانية لاستقبال فعاليات المؤتمر العام القادم للاتحاد.

وشدد رئيس الاتحاد على إلزام النقابات والاتحادات الصحفية العربية على عقد انتخاباتها بشفافية ضمن التوقيتات المنصوص عليها بالنظام الأساسى للاتحاد المزمع تطويره من خلال اللجان التى شكلت وتمت الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع.

ودعا "اللامى" ضياء رشوان نقيب الصحفيين إلى اقرار برتوكول مع وزارة السياحة المصرية بتخفيض 50 % على حاملى هوية اتحاد الصحفيين بكل المرافق السياحية وكذلك فى كافة وسائل التنقل الداخلية بالقاهرة.

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