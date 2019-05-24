ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

بعد بكائها في خطاب الاستقالة.. الأسباب الكاملة لرحيل تيريزا ماي عن رئاسة الحكومة البريطانية

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:10 م
تيريزا ماي رئيس وزراء
تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا
كتب: محمد الصاحى
«نواجه تغيرا كبيرا وتحديا على مستوى البلاد بعد نتيجة الاستفتاء، وأنا أعلم أنه لاننا بريطانيا العظمى فإننا سنتمكن من مواجهة هذا التحدي»، بتلك الكلمات بدأت تيرايز ماي فترة ولايتها كرئيس وزراء لبريطانيا عقب الاستفتاء الشعبي الذي أجرته بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبعد أكثر من 3 سنوات من توليها المنصب، أعلنت اليوم ماى تقدمها باستقالتها، ولم تكن تلك الاستقالة مستبعدة بقدر ما كان يتوقعها كثيرون نتيجة حالة الصدام المستمرة بينها وبين وأعضاء مجلس النواب البريطاني، بسبب اتفاق الـ «بريكست» وعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
بعد بكائها في خطاب
في يونيو 2016، أجرت بريطانيا استفتاء، حول خروجها من الاتحاد الأوروبي، والذي عبر فيه البريطانيون عن رغبتهم في الخروج من هذا الاتحاد، وبعده بـ 3 أسابيع وصلت تيريزا ماي إلى منصب رئيس وزراء بريطانيا، والتي تعهدت في قيام بلدها بدور جريء وجديد وإيجابي يتماشى مع مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

3 سنوات قضتها ماى على رأس الحكومة البريطانية حاولت خلالها التوصل لإتفاق يحقق رغبة البريطانيين في الخروج من الاتحاد الأوروبي إلا أنه فشلت من خلال ثلاث محاولات متتالية من عرض صفقتها أمام البرلمان الذي واصل ضغطه عليها حتى حاصرها وأجبرها على الاستقالة.
بعد بكائها في خطاب
عقب تولي ماى رئاسة الحكومة البريطانية، بعد الاستفتاء الذي وافق فيه البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي، بدأت بريطانيا مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لكيفية الخروج من الاتحاد، والتي عرفت باسم «بريكست»، ونتيجة لعملية الخروج لم تتوصل حتى اليوم محاولات رئيسة الحكومة البريطانية على موافقة مجلس العموم البريطاني.

اتهمت ماي بعدم قدرتها على التواصل مع زعماء الاتحاد الأوروبي للحصول على عرض واتفاق مرضٍ للشعب البريطاني، وأن المفاوضات في عهدها اتسمت بالجمود، ومع استمرار فشل محاولاتها، بدأ عدد كبير من النواب البرلمانيين يضغطون عليها من أجل تحديد موعد استقالتها.
بعد بكائها في خطاب
نتيجة كثرة الضغوط عليها وحالة الرفض المستمرة من مجلس العموم البريطاني لأي خطة تقدمها رئيسة الحكومة لاستكمال عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكثرة المطالبات باستقالتها، لم تجد "ماى" أمامها إلا الانصياع لتلك المطالبات والإعلان عن استقالتها، معلنة جدولا زمنيا للخروج من الحكومة ورئاسة حزب المحافظين، أقصاه 7 يونيو المقبل

وخلال إعلانها بيان الاستقالة، كلمتها التي ألقتها من أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن أنها ستبقى في المنصب حتى 7 يونيو المقبل، حتى تتيح الفرصة أمام حزب المحافظين الذي تنتمي له لاختيار زعيم جديد للحزب، ولكنها لم تتمالك نفسها واجهشت عينها بالبكاء.
بعد بكائها في خطاب

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء إيرلندا: لن نمنح بريطانيا مددًا أخرى لـ البريكسيت

رئيسة الوزراء البريطانية تعلن موعد الاستقالة من منصبها

البرلمان البريطاني يوافق على مهلة جديد لـ البريكست

استطلاع: بريكست يتصدر الأحزاب البريطانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي

السيناريوهات البريطانية لما بعد استقالة ماي.. مستقبل البريكسيت

بعد استقالتها .. #تيريزا_ماي يتصدر تويتر

ترشيحاتنا

خدمات إلكترونية.. طلع شهادة ميلادك من موبايلك في 15 دقيقة

تعرف على أضرار المشروبات الغازية .. فيديو

هاجم إدارة الملكي ..أول تعليق من ريال مدريد على اتهامات مدرب توتنهام

سيد عبدالحفيظ : الأهلي يتمسك بخوض المؤجلات قبل أمم أفريقيا

آخر كلام.. اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة القمة

سأعلن في الوقت المناسب.. وزير بحكومة تيريزا ماي يعتزم ترشحه لخلافتها

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور

فاعل خير.. شباب سوهاج يتحدون الحر وينقلون الأهالي بسياراتهم مجانا.. صور