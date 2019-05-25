مصيف بلطيم يتجمل استعدادًا لموسم 2019.. رفع الطوارئ لاستقبال الزوار في إجازة عيد الفطر.. حملات نظافة بالحدائق والمتنزهات.. و120 منقذًا وتوفير الأمان للمصطافين.. صور

مصيف بلطيم أبرز الأماكن السياحية في كفر الشيخ

أعلام مصر وكفر الشيخ تزين المصيف استعدادًا للموسم الجديد

طلاب التربية النوعية يجملون ميادين مصيف بلطيم

رئيس المدينة: توسعة وتجميل ورصف طريق الفنار





يُعد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، من أبرز الأماكن السياحية في المحافظة، باعتباره متنفسًا للأهالي الذين يحرصون على قضاء الإجازات سواء أعياد الربيع وشم النسيم والفطر والأضحى، بالإضافة إلى إجازة نصف العام هربًا من حرارة الجو والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، حيث يتمتع بطبيعة ساحرة وهواء نقي وتنظيم سهرات وأمسيات ليلية فنية وثقافية.ورفعت الوحدة المحلية لمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ؛ استعدادًا لاستقبال إجازة عيد الفطر المبارك وموسم صيف 2019 الذي يبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل خاصة عقب انتهاء الامتحانات، وذلك من خلال استعدادات مكثفة لتوفير سبل الراحة والأمان للآلاف من المصطافين الراغبين في قضاء الإجازة والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، بناءً على تعليمات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، الذي وجه بتوفير كافة سبل الراحة أمام المصطافين.استطاع مجموعة من طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، الذين لا يملكون سوى أدوات بسيطة، مجرد أقلام وريشة وألوان، في تحويل ميادين وشوارع مصيف بلطيم إلى لوحات فنية بديعة، بعد أن ترجم هؤلاء الشباب جمال الفن التشكيلي إلى واقع ملموس؛ لتجد عروس البحر والأسماك والطيور والزهور تزين الجداريات والتي رسمها فنانو المستقبل بأناملهم الذهبية بألوان متناسقة تدعو للبهجة والتفاؤل.قال المهندس فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تم التنسيق مع كافة الجهات وإجراء الاستعدادات الخاصة لاستقبال الآلاف من المواطنين والزوار الراغبين في قضاء إجازة عيد الفطر بمدينة مصيف بلطيم للاستمتاع بجوها البديع، بعد أن تم رفع كفاءة الحدائق والملاعب والشواطئ والميادين، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع التموين لزيادة كميات الدقيق بالمخابز البلدية بالمصيف وتشديد الرقابة على المحلات والسلع الغذائية.أضاف شميس، أنه تم رفع كفاءة الإنارة العامة بشوارع مصيف بلطيم، وإجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، وحملات نظافة شاملة بجميع مناطق المدينة وكافة الشواطئ، وتزيين المداخل بأعلام مصر ومحافظة كفر الشيخ، لافتًا إلى دهان وتجميل المداخل والمشايات الوسطى وأعمدة الإنارة، وتوسعة وتجميل ورصف طريق الفنار (ب) استعدادًا لموسم الصيف الجديد.وأشار محمود الخطيب مدير العلاقات العامة والإعلام بمصيف بلطيم، إلى أن جميع الحدائق والمنتزهات العامة بالمدينة جاهزة لاستقبال ضيوفها لقضاء أسعد الأوقات في المصيف، لافتًا إلى رفع حالة النظافة العامة وتجميل المسطحات الخضراء وتنظيف الشواطئ والتعاقد مع إحدى الشركات للدفع بـ 120 منقذًا بكافة شواطئ المصيف لتوفير سبل الأمان للمصطافين وإنقاذهم حال تعرضهم للمخاطر.