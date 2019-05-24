هندسة وتجارة وصحافة.. تعرف على المؤهل الدراسي لـ ملكات وأميرات العالم

عادة ما تسلط وسائل الإعلام الأضواء على حياة الملكات والأميرات وزوجات الرؤساء حول العالم، وتهتم بأزيائهن وإطلالتهن وتحركاتهن، مع انتشار الشائعات حول حياة العديد منهن، باعتبار أن حياة الملكات تستقطب شريحة كبيرة من محبيهم، لكن قليلًا ما تحدثت وسائل الإعلام عن شهادات ودراسة الملكات والأميرات، بعد أن حصلوا على تلك المناصب والشهرة.



الملكة رانيا: زوجة عبدالله الثاني ملك الأردن حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991.



ليتزيا ملكة إسبانيا: حصلت على شهادة البكالوريوس في الصحافة من «جامعة كومبلوتنس» في مدريد، وبعدها حصلت على الماجستير في الصحافة السمعية البصرية من معهد للدراسات في الصحافة السمعية البصرية.



الأميرة سلمى: زوجة العاهل المغربي الملك محمد السادس، درست الهندسة بالمدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم (Ensias)، وهي واحدة من أفضل مدارس الهندسة في المغرب.



ماري أميرة الدنمارك: زوجة الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك، حصلت على الشهادة الجامعية في التجارة والقانون من جامعة تسمانيا.



ماكسيما ملكة هولندا: درست الاقتصاد في «جامعة كاتوليكا» في الأرجنتين، وبعد تخرجها عملت بعام 1995 في عدة بنوك في نيويورك وذلك إلى عام 2000.



كيت ميدلتون : دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام ولي عهد بريطانيا، درست في جامعة سانت أندروز مع الأمير ويليام، وحصلت على ماجيسيتر في الآداب.



ميجان ميركل: دوقة ساسكس وزوجة الأمير البريطاني هاري، حصلت على شهادة الدراسات المعمقة في المسرح كما حصلت على درجة البكالوريوس في المسرح الدولي.