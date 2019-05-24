ولد_الغلابة يجتاح تويتر.. ومغردون: عيسى هيقتل المشاهدين على آخر رمضان

اطلق رواد السوشيال ميديا هاشتاج #ولد_الغلابة ليتصدر قائمة الاكثر تداولا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المستخدمين.



يأتي ذلك عقب إذاعة الحلقة الـ19 من مسلسل ولد الغلابة عبر فضائية "ام بي سي مصر" التي شهدت احداثا درامية نالت إعجاب الكثير من المتابعين.



وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج كالتالي..



-عيسي هيقتل المشاهدين ع اخر رمضان،سترك يارب



-انا حاسه انه هيقتل فرح ف الاخر واخواته عشان يعيش.



-دا انت مش ولد غلابة دا انت ولد شر.



ويخوض الفنان احمد السقا السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل ولد الغلابة مع الفنانة مي عمر.