ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

#ولد_الغلابة يجتاح تويتر.. ومغردون: عيسى هيقتل المشاهدين على آخر رمضان

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:45 م
صدى البلد
القسم الميدانى
اطلق رواد السوشيال ميديا هاشتاج #ولد_الغلابة ليتصدر قائمة الاكثر تداولا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المستخدمين.

يأتي ذلك عقب إذاعة الحلقة الـ19 من مسلسل ولد الغلابة عبر فضائية "ام بي سي مصر" التي شهدت احداثا درامية نالت إعجاب الكثير من المتابعين.

وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج كالتالي..

-عيسي هيقتل المشاهدين ع اخر رمضان،سترك يارب

-انا حاسه انه هيقتل فرح ف الاخر واخواته عشان يعيش.

-دا انت مش ولد غلابة دا انت ولد شر.

ويخوض الفنان احمد السقا السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل ولد الغلابة مع الفنانة مي عمر.
#ولد_الغلابة يجتاح تويتر.. ومغردون: عيسى هيقتل المشاهدين على آخر رمضان

ترشيحاتنا

جرحى في انفجار بمدينة ليون الفرنسية

بعد إتهامه بالتحرش .. ترحيل المنتج اللبناني صبحي سنان من مصر

تيريزا ماي تنهار من البكاء أثناء إعلان استقالتها.. فيديو

نتنياهو يستغيث..الحرائق تلتهم إسرائيل والخسائر فادحة..فيديو وصور

250 ألف جنيه.. مقترح لتعديل قانون تعويضات حوادث السيارات

قائمة نارية لـ الزمالك أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور

فاعل خير.. شباب سوهاج يتحدون الحر وينقلون الأهالي بسياراتهم مجانا.. صور