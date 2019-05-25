حياة غير مرئية يحصد جائزة نظرة ما بـ مهرجان كان السينمائي..صور

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي جوائز الدورة الثانية والسبعين والتى انطلقت يوم ١٤ الجارى.
وحصد جائزة أفضل فيلم في هذه المسابقة، فيلم "حياة غير مرئية" للمخرج البرازيلي من أصل جزائري كريم عنزي.
وجاءت جوائز المسابقة كالتالي:
أفضل فيلم
(THE INVISIBLE LIFE OF EURÍDICE GUSMÃO)
by Karim Aïnouz
جائزة لجنة التحكيم الكبري
(FIRE WILL COME)
by Oliver Laxe
أفضل أداء جماعي
CHIARA MASTROIANNI
for CHAMBRE 212
(ON A MAGICAL NIGHT)
by Christophe Honoré
أفضل مخرج
KANTEMIR BALAGOV
for BEANPOLE
جائزة لجنة التحكيم الخاصة
LIBERTÉ
by Albert Serra
JURY’S « COUP DE CŒUR » (Ex-aequo)
(A BROTHER’S LOVE)
by Monia Chokri
THE CLIMB
by Michael Angelo Covino
تنويه خاص
JEANNE
(JOAN OF ARC)
by Bruno Dumont
وضمت لجنة تحكيم نظرة ما كل من المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الفرنسية مارينا فوس، والمنتجة الألمانية نورهان سيكيرسي بورست، والمخرج الأرجنتيني ليساندرو ألونسو، والمخرج البلجيكي لوكاس دونت، الذي فاز بجائزة المسابقة العام الماضي عن فيلمه جيرل.
وحصد جائزة أفضل فيلم في هذه المسابقة، فيلم "حياة غير مرئية" للمخرج البرازيلي من أصل جزائري كريم عنزي.
وجاءت جوائز المسابقة كالتالي:
أفضل فيلم
(THE INVISIBLE LIFE OF EURÍDICE GUSMÃO)
by Karim Aïnouz
جائزة لجنة التحكيم الكبري
(FIRE WILL COME)
by Oliver Laxe
أفضل أداء جماعي
CHIARA MASTROIANNI
for CHAMBRE 212
(ON A MAGICAL NIGHT)
by Christophe Honoré
أفضل مخرج
KANTEMIR BALAGOV
for BEANPOLE
جائزة لجنة التحكيم الخاصة
LIBERTÉ
by Albert Serra
JURY’S « COUP DE CŒUR » (Ex-aequo)
(A BROTHER’S LOVE)
by Monia Chokri
THE CLIMB
by Michael Angelo Covino
تنويه خاص
JEANNE
(JOAN OF ARC)
by Bruno Dumont
وضمت لجنة تحكيم نظرة ما كل من المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الفرنسية مارينا فوس، والمنتجة الألمانية نورهان سيكيرسي بورست، والمخرج الأرجنتيني ليساندرو ألونسو، والمخرج البلجيكي لوكاس دونت، الذي فاز بجائزة المسابقة العام الماضي عن فيلمه جيرل.