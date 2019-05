حياة غير مرئية يحصد جائزة نظرة ما بـ مهرجان كان السينمائي..صور

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي جوائز الدورة الثانية والسبعين والتى انطلقت يوم ١٤ الجارى.



وحصد جائزة أفضل فيلم في هذه المسابقة، فيلم "حياة غير مرئية" للمخرج البرازيلي من أصل جزائري كريم عنزي.



وجاءت جوائز المسابقة كالتالي:



أفضل فيلم



(THE INVISIBLE LIFE OF EURÍDICE GUSMÃO)



by Karim Aïnouz



جائزة لجنة التحكيم الكبري



(FIRE WILL COME)



by Oliver Laxe



أفضل أداء جماعي



CHIARA MASTROIANNI



for CHAMBRE 212



(ON A MAGICAL NIGHT)



by Christophe Honoré



أفضل مخرج



KANTEMIR BALAGOV



for BEANPOLE



جائزة لجنة التحكيم الخاصة



LIBERTÉ



by Albert Serra



JURY’S « COUP DE CŒUR » (Ex-aequo)



(A BROTHER’S LOVE)



by Monia Chokri



THE CLIMB



by Michael Angelo Covino



تنويه خاص



JEANNE



(JOAN OF ARC)



by Bruno Dumont



وضمت لجنة تحكيم نظرة ما كل من المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الفرنسية مارينا فوس، والمنتجة الألمانية نورهان سيكيرسي بورست، والمخرج الأرجنتيني ليساندرو ألونسو، والمخرج البلجيكي لوكاس دونت، الذي فاز بجائزة المسابقة العام الماضي عن فيلمه جيرل.