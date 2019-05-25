حكاية مسجد بناه مسيح باشا اعتقادا في بركة الشيخ القرافي

وسط مئات المساجد الأثرية والتاريخية في القاهرة يأتي هذا المسجد ليثير تساؤلات عنه بسبب إسمه، إنه مسجد نور الدين"مسيح باشا"، وكشف لنا تاريخه د.محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق.



يقع هذا المسجد على شارع صلاح سالم بالقرب من ميدان السيدة عائشة،وقد أنشأه الوالى العثمانى مسيح باشا الذي قدم إلى مصر سنة 982 هـ/ 1574م فأقام بها واليًا خمس سنوات وسبعة أشهر وعزل فى 15 جمادى الأولى سنة 988 هـ/ 29 يونيو سنة 1580م ، وكان عارفًا بأحوال السياسة.



وذكر أن سبب بنائه لهذا المسجد أنه كان يعتقد فى الشيخ نور الدين القرافى أحد علماء عصره اعتقادًا زائدًا فعمّر له هذا المسجد ، ووقف عليه أوقافًا وجعلها بيد الشيخ نور الدين يتصرف فيها كما يحب وجعل إدارتها له ولذريته من بعده.



والمسجد يشتمل على واجهتين إحداهما رئيسية وهى الشمالية الشرقية،أما الأخرى فهى الجنوبية الشرقية،والمسجد يتكون من مساحة مستطيلة قسمت بواسطة بائكتتين إلى ثلاثة أروقة موازية لجدار القبلة،وتتكون كل بائكة من ثلاثة عقود مدببة أوسطها أوسعها.



وترتكز على عمودين فى الوسط وعلى دعامة ملتصقة بكل جدار فى الضلعين الجانبيين ، ويتوسط صدر الجامع المحراب ، ويلاحظ أن الواجهة الرئيسية للمسجد وهى الشمالية الشرقية يوجد بها المدخل الرئيسى وذلك فى أقصى الطرف الشمالى وعلى يساره توجد المئذنة.



وكشف عبد اللطيف بعضا من تاريخ صاحب المسجد،حيث تولى مسيح باشا حكم مصر بناءًا على فرمان من السلطان العثمانى مراد الثالث،والفرمان فى اللغة الفارسية بمعنى الأوامر وما يصدر عن السلطان من أوامر رسمية.



ويكتب الفرمان بالخط الهمايونى وهو الذى يحرره السلطان العثمانى بخط يده،ويطلق عليه خط شريف أو إرادة شريفة،وكان السلاطين حتى عهد مراد الثالث يحرررون الفرمانات بخطهم،أما عن السلطان مراد الثالث فهو ابن السلطان سليم الغازى .



وقد ولد فى عام 953 هـ/ 1546م، وتولى الحكم فى الفترة من 982 – 1003 هـ/ 1574 – 1594م ، وحدثت فى عهده عدة معارك بين الدولة العثمانية وبين عساكر المجر وكذلك مع الإيرانيين ومع دولة النمسا، وقد انتصرت الدولة العثمانية فى جميع هذه الحروب ، ويذكر أنه أنجب مائة وخمسة عشر ولدًا ، وقد دفن بجوار جامع أياصوفيا فى مقبرة خاصة به.