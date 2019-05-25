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مرأة

برجان فقط يتميزان بالسلمية والهدوء.. تعرف عليهما

السبت 25/مايو/2019 - 08:01 ص
أثنين فقط من الأبراج
أثنين فقط من الأبراج تتميز بالسلمية والهدوء يشبهون الملائكة
أسماء عبد الحفيظ
نتحير كثيرا عندما نصادف فى حياتنا أشخاص يشبهون الملائكة فى صفاتهم وأفعالهم ومدى تسامحهم، ونتساءل كثيرا ما السبب الحقيقى وراء هذا التسامح والصفات الحسنة .

أكدت خبيرة الأبراج " عبير فؤاد " على ان هذه الصفات لها علاقة وثيقة بالبرج التابع له الشخص ولكن ليست جميعا متشابهة بين هؤلاء الأفراد التي يتوافق برجهم مع بعضهم البعض ، وإنما تختلف أيضا حسب النشأة الاجتماعية .

أوضحت "عبير فؤاد" فى تصريحات خاصة لـ(صدى البلد) إن هذه الأبراج هي الثور والميزان اللذان يتميزان بالهدوء والسلام، وذلك لوقوعهما تحت تأثير فينوس وهى إله الجمال والحب التى تجعل برجي الثور والميزان يقدمان على الحياة للعيش بالسلام والاستمتاع بها بدون مشاكل أو حروب أو صوت عالٍ، وهذا يجعلهما أكثر صبرا "مثل صبر أيوب"، كما أنهما أكثر تسامحا مع البشر، وهذا لا يعنى أن صبرهم لم ينفد بل ينفجرون فجأة بعد سنوات من تحمل هؤلاء البشر، وهذا الانفجار والغضب يحدث مفاجأة لجميع من حولهم.

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