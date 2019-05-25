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رياضة

السر انكشف والسبب عبدالله السعيد.. بيراميدز يعلق على بيان الأهلي..فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 05:09 ص
محمد رشاد
أكد أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن النادي الأهلي وافق أخيرًا على مواجهة فريقه في ثمن نهائي بطولة كأس مصر بعد أن تأكد غياب عبد الله السعيد نجم الفريق بسبب الإنذار الثالث الذي حصل عليه في لقاء النجوم الأخير بالدوري.

وقال عفيفي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “الأهلي يطالب الآن بإقامة الجولة الأخيرة للدوري في نفس التوقيت ويوافق على مواجهة بيراميدز التي رفض أكثر من مرة خوضها في كأس مصر في ظل إيقاف عبدالله السعيد بجانب السوري عمرو ميداني”.

وأضاف:” الجميع يعلم بأن بطولة الدوري سينتهي بعد كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل ولكن البعض أبدى شعوره بالمفاجأة بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بالدوري”.

وأشار إلى أنه وفقًا لبيان الأهلي فإن اتحاد الكرة سيؤجل لقاء بيراميدز وحرس الحدود بالجولة الأخيرة ليقام يوم 3 يونيو المقبل ويلعب بيراميدز مع الأهلي في كأس مصر موضحًا أن الأمر ظهر بعد تأكد غياب السعيد.

وانضم السعيد إلى بيراميدز بعد فسخ عقده مع الأهلي السعودي في شهر يناير الماضي ، وهز شباك الأهلي المصري فريقه الأسبق في أول مباراة له بقميص بيراميدز يوم 4 يناير الماضي.

وتقدم الأهلي المصري بشكوى رسمية ضد السعيد ونادي الأهلي السعودي للمطالبة بتعويض مالي نظير اكتمال الصفقة رغم وجود بند يمنع السعيد من العودة للدوري المصري سوى عبر النادي الأهلي.

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