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مخاطر أدوية السكري خلال الصيام.. تعرف عليها

السبت 25/مايو/2019 - 11:50 ص
مرض السكري
مرض السكري
مي محمد
عرضت فضائية " العربية " ، اليوم السبت، تقريرا حول مخاطر أدوية السكري خلال الصيام .

وأشار التقرير إلى أنه في حالة إذا رغب مريض السكري الصيام من الضروري اللجوء إلى الطبيب للتحدث معه حول الأدوية التى يجب أن يتناولها خلال شهر رمضان ، نظرا لأن أدوية السكري لها مخاطر عدة .

ولفت التقرير إلى أن أهم مخاطر أدوية السكري هي انخفاض مستوى السكر في الدم ، إضافة إلى أن هناك أدوية للسكري لها مخاطر أكثر من أدوية أخرى، موجه نصيحة أنه في كل الأحوال من الأفضل إيقاف ادوية السكري أو التخفيف منها خلال الصيام .

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