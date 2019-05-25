مخاطر أدوية السكري خلال الصيام.. تعرف عليها

عرضت فضائية " العربية " ، اليوم السبت، تقريرا حول مخاطر أدوية السكري خلال الصيام .



وأشار التقرير إلى أنه في حالة إذا رغب مريض السكري الصيام من الضروري اللجوء إلى الطبيب للتحدث معه حول الأدوية التى يجب أن يتناولها خلال شهر رمضان ، نظرا لأن أدوية السكري لها مخاطر عدة .



ولفت التقرير إلى أن أهم مخاطر أدوية السكري هي انخفاض مستوى السكر في الدم ، إضافة إلى أن هناك أدوية للسكري لها مخاطر أكثر من أدوية أخرى، موجه نصيحة أنه في كل الأحوال من الأفضل إيقاف ادوية السكري أو التخفيف منها خلال الصيام .

