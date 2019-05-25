حزب الائتلاف الجمهوري: نتوقع إعلان الجيش الليبي السيطرة الكاملة على طرابلس خلال ساعات

قال عز الدين عقيل، خبير الشئون الليبية ورئيس حزب الائتلاف الجمهوري، إن الجيش الليبي لديه هدف استراتيجي وهو محاولة التقليل من فاتورة الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، لافتًا إلى أنه جاء ليحرر الشعب الليبي ويستعيد هيبة الدولة.



وأضاف عقيل، خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة "الغد"، أن الجيش عندما يفرض سيطرته على البلاد سيواجه كل الإشكالات التي يمكن أن تترتب على الإسراف في الإضرار بالأملاك العامة وزيادة أعداد القتلى وأسرهم، لافتًا إلى أن الميليشيات الإرهابية تعاني من الضعف والانهيار، حيث سجل هروب وفرار أمراء الحرب الأساسيين إلى بعض الدول.



وتوقع خبير الشئون الليبية ورئيس حزب الائتلاف الجمهوري، بأنه خلال ساعات قليلة سيعلن الجيش الليبي سيطرته الكاملة على طرابلس، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تأسيس لمرحلة الدولة المدنية الديموقراطية التي يتطلع إليها الليبيون.



يذكر أن الجيش الليبي أعلن أنه تمكن من بسط سيطرته الكاملة على منطقة الأحياء البرية في العاصمة طرابلس، مؤكدًا في بيان له على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يواصل تقدمه في جنوب وشرق العاصمة بمساندة سلاح الجو.

