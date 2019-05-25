يعتبر البسكويت من أهم المأكولات التي يحرص المصريون على تناولها في عيد الفطر، لذلك نقدم لك 3 طرق مختلفة لإعداد بسكويت العيد فى المنزل بخطوات سهلة وطعم مميز.



الأنواع:

1-البسكويت بالنشادر

2-البسكويت بجوز الهند

3-البسكويت باليانسون



مقادير عمل البسكويت بالنشادر:

-3 أكواب دقيق.

-كوب زبدة طرية أو سمنة.

-كوب سكر باودر منخول.

-نصف كوب حليب.

-3 بيضات.

-نصف ملعقة كبيرة نشادر.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- ملعقة صغيرة باكينج باودر.

-رشة ملح.



طريقة تحضير بسكويت العيد بالنشادر :

-في وعاء ضعي الزبدة والسكر واخفقي بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام هشا وفاتح اللون.

- أضيفي البيضة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق ثم أضيفي الفانيليا واخفقي.

-أضيفي النشادر واخفقي ثم أضيفي الحليب واخفقي.

-أضيفي الدقيق والملح والباكينج باودر واخفقي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

- سخني الفرن عند درجة حرارة 180.

- ضعي العجين في كيس الحلواني وشكليه في صينية فرن على ورق زبدة.

-ضعي الصينية في الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة حتى يصبح اللون ذهبيا.

- يمكنكِ استبدال الحليب بعصير البرتقال.



مقادير عمل بسكويت جوز الهند :

- كوب طحين.

- كوب جوز هند مبشور ومجفف.

-كوب سكر.

- ملعقة صغيرة ونصف باكنج باودر.

- بيضة مخفوقة.

-جرام من الزبدة.



طريقة تحضير بسكويت جوز الهند :

نسخن الفرن .

- ننخل الطحين في وعاء ونخلط معه السكر وجوز الهند والباكنج باودر.

- نضيف البيض لخليط الطحين ونخلطه جيدًا، ثم نضيف الزبدة ونخلط المكونات حتى تتجانس.

- نضع ورق الزبدة على صينية الخبز ونأخذ مقدار نصف ملعقة كبيرة من البسكويت ونشكلها بشكل كرة ونضعها في الصينية ونعيد العملية حتى ننتهي من العجين، ويجب وضع حبات البسكويت على مسافات متباعدة لأن حجمها سيزيد.

- نخبز البسكويت لمدة 12 دقيقة ونخرجها.

-نترك البسكويت يبرد لمدة خمس دقائق ثم ننقله على شبك معدني ونتركه يبرد تمامًا ليكون جاهزا للتقديم.



مقادير عمل البسكويت باليانسون:

-3 كوب دقيق

-كوب سكر

-كوب زيت

-4 بيض

-باكو بيكنج بودر

-فانيليا

-رشه ملح

-3 معالق يانسون



طريقة تحضير بسكويت اليانسون:



-يضرب البيض جيدا مع الفانيليا

-ثم يضاف السكر بالتدريج مع الضرب الجيد

-ثم يضاف اليانسون ويضرب مع بعض

-ثم يقلب الدقيق مع رشه الملح والبيكنج بودر

-ثم يوضع الخليط السائل علي الدقيق ويقلب

-يدهن صاج بالزيت ويوضع الخليط ويساوي ثم يسوي نصف تسويه

-بعد يقطع ويحمص في الفرن علي نار هاديه