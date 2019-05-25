بني سويف يؤجل الإعلان عن صفقاته لهذا السبب

استقر الجهاز الفنى لنادى بني سويف، بقيادة حسن موسي، على الاتفاق مع مجلس الإدارة على تأجيل إعلان ملف الصفقات الجديدة لحين الانتهاء من ضم جميع احتياجات الفريق استعدادا للموسم الجديد.



وفضل مسؤولو بني سويف، فرض السرية على هذا الملف خشية دخول بعض الأندية في مفاوضات مع اللاعبين الذين يرغب النادى في التعاقد معهم .



وأعلنت الإدارة أنها ستقوم بالإعلان عن اسماء اللاعبين الجدد دفعه واحده بمجرد الانتهاء من هذا الملف والحصول على توقيع كل اللاعبين المطلوبين من قبل الجهااز الفني .

