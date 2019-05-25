حازم إمام: لدينا إصرار على تحقيق الكونفدرالية.. والحمل ثقيل على اللاعبين

كشف حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك أن هناك إصرارا لدى لاعبي الفريق لتحقيق الفوز في لقاء نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء غد الأحد في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.



وأضاف حازم إمام خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن الفريق يتطلع لتحقيق الفوز بعد المشوار الطويل في البطولة والنجاحات التي حققها الفريق في المباريات التي خاضها حتى الوصول للنهائي، وشدد على أن المباراة مهمة جدا للفريق واللاعبون يطمحون في أن يكونوا أول جيل يفوز بالبطولة بمسماها الجديد.



واضاف اللاعب :" الحمل ثقيل على اللاعبين، والخسارة بهدف ذهابا ستجعلنا أكثر تركيزا ولا يكون هناك تكاسل، وهناك عدد كبير من اللاعبين لم يخض نهائيات أفريقية قبل ذلك لكننا نستطيع ان نكتب التاريخ".



وأكمل حازم امام: "رأينا متاعب الجماهير للحصول على تذاكر البطولة وتعاهدنا على إسعادهم بالحصول على اللقب".



وفيما يخص بعده عن المباريات بسبب الإصابة قال: "بعد اللاعب عن الملعب يؤثر عليه لكنني من نوعية اللاعبين الذين عندما يبعدون عن المباريات يكون عندهم اشتياق للكرة".



وأضاف أن غياب حمدي النقاز مؤثر بشكل كبير لكن عادة الفرق الكبرى أنها لا تتأثر بغياب اَي لاعب عنها وسواء كنت انا سأعوض غيابه او غيري فنحن جاهزون لذلك".



وأوضح حازم أن الفريق قدم مباراة جيدة في الذهاب وكان بامكانه الفوز لكن لحظة سرحان سبب الهزيمة وقادرنن على تعويض ذلك في الإياب.



وأكد اللاعب أنه كان سعيد بعدد الجماهير الذين حضروا النادي في أخر تدريبين لشراء التذاكر لأن اللاعبين سيعملون على إسعادهم.