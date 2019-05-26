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تعليم

اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الفقه والمنطق الحديث

الأحد 26/مايو/2019 - 01:03 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة
تتواصل اليوم الأحد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لنهاية العام الحالي في ثاني أيامها.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان اليوم في مادتي الفقه والمنطق الحديث، بعدما ادي طلاب القسم العلمي امس السبت في مادتي الفقه والديناميكا.

ووجه الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أبناءه الطلاب بضرورة الابتعاد عن الغش، مؤكدًا أن الطالب الأزهري يجب أن يكون قادرًا على النهوض بوطنه وأمته من خلال تميزه وتفوقه العلمي.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 طالبا وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبا في القسم الأدبي، و 51887 طالبا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.

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