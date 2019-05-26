الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم للشبكة 27 ألفا و800 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس السبت، وأن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الأحد، 27 ألفا و800 ميجاوات، مقابل 27 ألفا و800 ميجاوات، أمس السبت، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 21 ألفا و700 ميجاوات.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها؛ لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.



وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.