المقاصة يكثف مفاوضاته مع إيهاب جلال.. والأخير يطلب مهلة

دخل مسئولو نادى مصر المقاصة فى مفاوضات قوية مع إيهاب جلال، مدرب المصري، من أجل تولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الكروي المقبل.



وشهدت الساعات القليلة الماضية تكثيف المفاوضات من قبل المقاصة مع إيهاب جلال من أجل تولي مسئولية تدريب الفريق خلفا لطلعت يسوف الذي استقال من تدريب الفريق.



وطلب الأخير فرصة من الوقت حتى يحدد موقفه مع المصري سواء بالبقاء أو الرحيل، مشيرًا إلى أنه في حال الرحيل من المصري سيفضل العودة وقيادة المقاصة مرة أخرى، خاصةً في ظل العلاقة الكبيرة التي تجمعه بمسئولى الفريق الفيومي.