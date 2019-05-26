مصطفى خاطر: لا اشترط البطولة المطلقة في أعمالي

كشف الفنان مصطفى خاطر عن حقيقة وضعه شروطا عند مشاركته فى أي عمل فنى، والتي تردد أن من أهمها على الاطلاق ان يكون هو البطل الرئيسى للعمل سواء فى الدراما او السينما.



وأكد "خاطر" فى تصريح لـ "صدى البلد" أن لا يشترط فكرة البطولة المطلقة من عدمها فى اى عمل فنى سواء فى السينما او الدراما، موضحا أن هذا الأمر تحقق فى الدراما بعد عدة اعمال حققت مع الجمهور نجاحا كبير منها مسلسل "نيللى وشيريهان" و"هربانة منها".



وأوضح "خاطر" أنه رفض البطولة المطلقة فى السينما على الرغم من عرضها عليه منذ ثلاث سنوات تقريبا، مشيرا إلى أن ما يهمه هو العمل الجيد الذى يحقق نجاحا مع الجمهور فهذا الاهم بالنسبة لى.



يذكر ان مصطفى خاطر يعرض له حاليا مسلسل "طلقة حظ" والذى يشاركه البطولة فيه محمد انور وهبة مجدى وايتن عامر وتاليف ايهاب بليبل واخراج احمد خالد امين.