يوفنتوس يحسم الجدل حول التعاقد مع جوارديولا

أنهي نادي يوفنتوس الإيطالي الجدل على التقارير التي تتحدث عن نية السيدة العجوز التعاقد مع الإسباني جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، لخلافة ماسيميليانو أليجري.



وأوضح المدير الرياضي ليوفنتوس، فابيو باراتيتشي، لشبكة "دازن"، الأحد، على هامش مباراة فريقه ضد سامبدوريا في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي، "إنه عالم غريب، لم نجر أي اتصال بتاتا مع جوارديولا ولم نفكر بالموضوع لا سيما وأنه مرتبط بعقد مع فريقه الحالي".



ويذكر أن يوفنتوس الذي توج بطلا للموسم الثامن تواليا، إلى إيجاد مدرب للموسم المقبل بعد الإعلان رحيل أليجري بنهاية 2018-2019، في ظل تقارير عن خلافات بينه وبين أعضاء في الإدارة حول خططه المستقبلية.