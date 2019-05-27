بعد استقالة ماي.. سباق الخلافة يحتدم حول معركة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

باتت احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق" المعركة المحورية لسباق خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وذلك بعدما أصبح وزير البيئة مايكل جوف أحدث المترشحين للمنصب.



وأعلنت ماي يوم الجمعة أنها ستستقيل من منصبها بعدما فشلت في إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما يفتح الباب أمام زعيم جديد قد يسعى للانفصال بطريقة تثير انقسامات أكبر مما يفضي إلى مواجهة مع التكتل أو ربما إلى انتخابات برلمانية.



وقال أربعة من الطامحين في الفوز برئاسة حزب المحافظين إنه ينبغي لبريطانيا ترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر حتى إذا تم ذلك بدون اتفاق.



وقال دومينيك راب الذي صنفه وكلاء المراهنات بأنه الثاني في الترتيب بين المرشحين الأوفر حظا، في تصريح لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "سأقاتل من أجل اتفاق أكثر عدلا في بروكسل...وإن لم يحدث ذلك فسأكون واضحا بأننا سنغادر في أكتوبر وفقا لشروط منظمة التجارية العالمية".



وأدلت مرشحتان أخريان وهما إيستر مكفي واندريا ليدسوم بتصريحات مشابهة اليوم الاحد بينما قال بوريس جونسون وزير الخارجية السابق والمرشح الأوفر حظا للفوز في تصريح له يوم الجمعة "سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر سواء باتفاق أو بدون اتفاق".



وفي تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، قال مايكل جوف الذي كان من أبرز المؤيدين للانفصال خلال حملة استفتاء 2016 وترشح لرئاسة حزب المحافظين التي فازت بها ماي في النهاية إنه يخطط للترشح مجددا.



وقال جوف "إنني مستعد لتوحيد حزب المحافظين ولتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي ولقيادة هذا البلد العظيم".



وقال الاتحاد الأوروبي إنه لن يعيد فتح المفاوضات على اتفاقية الانسحاب التي رفضها البرلمان ثلاث مرات بينما صوت المشرعون البريطانيون مرارا ضد إمكانية الخروج بدون اتفاق.