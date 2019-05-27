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حوادث

غرق طفل خلال الاستحمام بنهر النيل في سوهاج

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:01 ص
غرق طفل أثناء الاستحمام
غرق طفل أثناء الاستحمام بنهر النيل في سوهاج
خالد رياض
لقي طفل مصرعه غرقا خلال الاستحمام في نهر النيل بدائرة مركز سوهاج، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة سوهاج بغرق شخص بنهر النيل بناحية التلول الغربية، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهاري، وبالفحص تبين غرق "محمد. ع. ع" 12 عاما طالب، ويقيم بذات الناحية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

بسؤال والده "عبد الجواد. ع. ا" 60 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه خلال قيام نجله بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به.

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية فـي الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

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