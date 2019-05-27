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أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية الطارئة

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:27 م
أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ
تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم /الاثنين/ دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي، والمقرر عقدها بمدينة مكة المكرمة في الـ30 من الشهر الجاري.

وقام الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بتسليم الدعوة الى أمير الكويت، بقصر /بيان/، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد دعا إلى عقد 3 قمم خليجية وإسلامية وعربية طارئة بمكة المكرمة؛ لبحث تطورات الأوضاع "المتوترة" في المنطقة.

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