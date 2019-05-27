البرلمان الأفريقى يهنئ مصر والزمالك بالفوز بلقب الكونفدرالية

تقدم النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى بالتهنئة لمصر ونادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية ، مشيرا إلى أن نجوم الزمالك اسعدوا الجماهير المصرية.



قال " الجندى " فى برقية له باسم البرلمان الافريقى ان جميع المصريين سعدوا بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية، مشيدا بالفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي.



كما أشاد بالتنظيم الرائع وتحقيق الأمن، مؤكدا على ثقته الكاملة فى قدرة مصر على تنظيم اروع بطوله أفريقية خاصة ان العالم كله ينتظر هذه البطولة للاستمتاع باداء النجوم الدوليين الأفارقة الذين يلعبون فى كبرى الأندية الأوروبية والعالمية كما أعلن ذلك رئيس الاتحاد الأفريقي ، موجها التحية للجمهور المصري والمغربي على الروح الرياضية التى سادت بينهما طوال المباراة.

