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رياضة

قرار عاجل من مرتضى منصور تجاه لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:21 م
فرحة مرتضى منصور
فرحة مرتضى منصور مع لاعبى الزمالك
عمرو الحلوانى
قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، صرف مكافآت اللاعبين الخاصة بالفوز بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية قبل مواجهة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الدورى الممتاز.

وأبدى مجلس الزمالك، سعادته الغامرة بالتتويج بلقب البطولة الإفريقية؛ عقب الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الجزاء، موجهًا الشكر إلى اللاعبين على المجهود الكبير الذى بذلوه طوال لقاءات البطولة.

وأكد المجلس، أن الجهاز الفنى واللاعبين لديهم القدرة الكاملة على حصد لقب الدورى بعد الفوز باللقب الإفريقى الكبير، لافتًا إلى توفير كامل الدعم والمساندة للفريق؛ من أجل استمرار حصد البطولات المختلفة.

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