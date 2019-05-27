وفد جامعة الأزهر يشارك في عزاء طالبة كلية الدراسات الإنسانية بالدقهلية

أوفد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة وفدَا من كلية الدراسات الإنسانية في تفهنا الأشراف محافظة الدقهلية للمشاركة في عزاء الطالبة ياسمين شفيق مصطفي بقرية حازق مركز بيلا محافظة كفر الشيخ.



وتكون الوفد من الدكتور نهلة متولي عميدة الكلية، والدكتور محمد الأغا والأستاذ عادل طلبة مدير الكلية وسيد عبدالمحسن وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وموظفي الكلية.



وأبلغ الوفد أهل الطالبة خالص عزاء فضيلة الإمام الأكبر ورئيس الجامعة، سائلين المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته ويتقبلها في الصالحين.



جدير بالذكر أن الطالبة ياسمين شفيق مصطفي هي طالبة بالفرقة الأولى شعبة ترجمة فورية بكلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف، وقد وافتها المنية يوم أمس في سكنها الخاص بتفهنا الأشراف إثر أزمة قلبية.

