فيديوجراف| حيل للوقاية من الإصابة بالفشل الكلوي

الفشل الكلوي من الأمراض التي تصيب الكلى، وتجعل صاحبها معطلا عن استئناف حياته بصورة طبيعية، نظرا للمعاناة التي يعانيها مريض الفشل الكلوي بسبب صعوبة علاج الفشل الكلوي.



ونظرا لكون الكلى هي مصفاة الدم من السموم، وتعرضها للقصور الوظيفي أو الفشل الكلوي يعني تراكم السموم في الدم، لذلك يجب أن نمنحها عناية خاصة.



حماية الكلى من تعرضها للفشل الكلوي أمر ليس بصعب، وهو يعتمد على العادات اليومية التي نمارسها، وتجنب بعض الأخطاء التي تسبب الفشل الكلوي دون أن نشعر.



ومن خلال الفيديوجراف تعرف على حيل للوقاية من الفشل الكلوي.