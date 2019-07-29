شوارع إمبابة تتحول إلى مستنقع قمامة.. والأهالي: انقذونا

شكا المواطن سيد التونى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من القمامة أمام محكمة شارع السودان بإمبابة بصورة كبيرة.



وأكد فى رسالته: نعانى نحن أهالى عزبة الصعايدة وشارع السودان بإمبابة من انتشار أكوام القمامة أمام مدخل عزبة الصعايدة بشارع ترعة السواحل وأمام محكمة شارع السودان، رغم وجود سيارة تابعة لشركة النظافة بالمنطقة.



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