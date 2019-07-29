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بين الناس

شوارع إمبابة تتحول إلى مستنقع قمامة.. والأهالي: انقذونا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:03 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن سيد التونى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من القمامة أمام محكمة شارع السودان بإمبابة بصورة كبيرة.

وأكد فى رسالته: نعانى نحن أهالى عزبة الصعايدة وشارع السودان بإمبابة من انتشار أكوام القمامة أمام مدخل عزبة الصعايدة بشارع ترعة السواحل وأمام محكمة شارع السودان، رغم وجود سيارة تابعة لشركة النظافة بالمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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