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أحمد موسى: التاريخ بيقول يوليو شهر انتصارات الأهلى على الزمالك

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:39 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن شهر يوليو لا يشهد أى إنتصارات للزمالك على الأهلى، حسبما يقول التاريخ وهو ما يرجح كفة الأهلى على غريمه التقليدى الزمالك.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،قائلا: "ننتظر احتفالية كبيرة للأهلي عقب الفوز على الزمالك".

وكان الأهلي قد توج ببطولة الدورى المصرى الممتاز عقب فوزه على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف.




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