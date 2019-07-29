أمير مرتضى: والدي يتعامل باحترافية مع المدربين

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك عن تأثير تصريحات رئيس النادي على أداء الفريق.



وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "قلت للعيبة أكتر من مرة ان عندنا رئيس نادي بشخصيتين، شخصية المسؤول وشخصية المشجع درجة تالتة"، متابعًا "رئيس النادي هو شخصية النادي وهو المدير، دوري هو إكمال النواقص فيه فقط".



واستكمل أمير مرتضى منصور: "رئيس النادي يتعامل باحترافية شديدة مع الأجهزة الفنية، خسرنا نقاطا كثيرة في وجود جروس".

