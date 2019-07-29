ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:49 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحته
قدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص العزاء في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والشعب السعودي، في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز.

كما تقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعلن الأمير فيصل بن تركي بن فيصل أمس وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، عن عمر يناهز الـ96 عاما.

وكتب الأمير فيصل بن تركي في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز ..اللَّهُمَّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار".

وأضاف: "اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. ولا حول ولا قوة الا بالله".

ترشيحاتنا

أول قرار من لاسارتي بعد فوز الأهلي بالقمة 118

الصور الأولى لأحمد وسمية الألفي من عزاء فاروق الفيشاوي .. صور

لا يصلح.. أيمن يونس يرفض تولي حسام البدري قيادة الزمالك لهذا السبب

أمير مرتضى: رحيل محمد إبراهيم محسوم من يناير

بطولة ومرت .. تعليق مؤثر من نجم الزمالك السابق على هزيمة الفريق أمام الأهلي

الأهلي يعلن حجم إصابة وليد سليمان ورمضان صبحي.. والفريق راحة 4 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة و5 فيديوهات من عزاء فاروق الفيشاوي

إنجي المقدم تقدم واجب العزاء في وفاة فاروق الفيشاوي

مكشوف على شكل قلب.. نيكول سابا بإطلالة مثيرة بآخر حفلاتها