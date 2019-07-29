شيخ الأزهر يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

قدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص العزاء في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والشعب السعودي، في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز.



كما تقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وأعلن الأمير فيصل بن تركي بن فيصل أمس وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، عن عمر يناهز الـ96 عاما.



وكتب الأمير فيصل بن تركي في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز ..اللَّهُمَّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار".



وأضاف: "اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. ولا حول ولا قوة الا بالله".

