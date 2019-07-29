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تعليم

بدء التقديم على منح الجامعات الخاصة بجنوب سيناء

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:03 م
صدى البلد
ايمن محمد
بدأت محافظة جنوب سيناء، في تلقي طلبات طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الحصول على منح بالجامعات الخاصة داخل مصر.

وقد نشرت محافظة جنوب سيناء، نماذج الترشح على بوابتها الإلكترونية والشروط المنظمة لها.

وكانت محافظة جنوب سيناء قد حصلت على ٧٢ منحة للدراسة الجامعية بالجامعات الخاصة المصرية لطلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء.

وطالبت المحافظة الطلاب الراغبين استيفاء الأوراق المطلوبة والتقدم برغبة واحدة للمنح، مشيرة إلى أن سيكون الترتيب حسب المجموع فإذا تساوى الطلاب فى المجموع يفضل الحاصل على جميع المراحل التعليمية من جنوب سيناء.

وشدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على عدم طلب أية واسطة ومحسوبيات من التنفيذيين أو الشعبيين حيث سوف يكون الاختيار بالكفاءة والافضل وبكل شفافية.
بدء التقديم على منح الجامعات الخاصة بجنوب سيناء
بدء التقديم على منح الجامعات الخاصة بجنوب سيناء
بدء التقديم على منح الجامعات الخاصة بجنوب سيناء

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