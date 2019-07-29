المحكمة الرياضية الدولية تؤيد إعادة لقاء الترجي والوداد فى النهائي الأفريقي

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن تأييد المحكمة الرياضية الدولية بشكل رسمى قرار إعادة مباراة الترجى التونسى والوداد المغربى فى نهائى مسابقة دورى أبطال إفريقيا.



كان الاتحاد الأفريقى أصدر قرارا بإعادة المباراة بين الترجى والوداد بعد الأحداث المؤسفة التى شهدها إياب نهائى دورى الأبطال والذى أقيم بملعب رداس وتعطل " تقنية الفيديو " والتى رأي الكاف أنه تم تعطيلها عن عمد وبالتالى قرر إعادة اللقاء.



وقال المصدر إن الساعات القليلة المقبلة سوف تشهد تحديد موعد جديد للمباراة الفاصلة بين الترجى التونسي والوداد المغربى، مرجحا أن تقام المباراة فى الغالب على أرض محايدة.