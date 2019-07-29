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رياضة

عائدًا من الإعارة.. الاتحاد السكندري يخطط لضم نجم الزمالك

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:39 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ملك موسى
دخل مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري، في مفاوضات مع محمود عبدالعاطي "دونجا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي انتهت مؤخرًا إعارته إلى الإسماعيلي.

وأبلغ مسؤولو الاتحاد اللاعب بتمسك المدير الفني طلعت يوسف بالتعاقد معه في الموسم الجديد، لحاجته إلى جهوده مع الفريق السكندري.

وكان اللاعب قرر بشكل نهائي عدم الاستمرار ضمن صفوف الدراويش بعد انتهاء إعارته، في ظل عدم تفعيل مسئولي الأخير لبند شرائه من الزمالك بصفة نهائية.

ومن المقرر أن يدرس اللاعب جميع العروض المقدمة له قبل أن يحسم قراره النهائي وتحديد وجهته المقبلة في الموسم الجديد، في حال عدم رغبة الزمالك في استعادة خدماته.

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